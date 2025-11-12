ТСН в социальных сетях

Украина
287
1 мин

Один из областных центров частично остался без света: что известно

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

В среду, 12 ноября, Херсон частично остался без света. В городе остановился электротранспорт. Кроме того, возможны перебои с водоснабжением.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

По данным местных властей, в Херсоне частично обесточены Днепровский, Корабельный и Центральный районы. Причиной называют аварийное отключение света.

Поэтому в областном центре временно остановлено движение электротранспорта. Кроме того, возможны также перебои с водой. Специалисты работают над устранением повреждений.

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключения света на 12 ноября. Сегодня будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

287
