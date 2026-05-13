Один из областных центров — под массированной атакой России: есть попадания
В Харькове зафиксировали несколько ударов вражеских БпЛА по Основянскому, Новобаварскому и Холодногорскому районам. Повреждены дом и гаражный кооператив.
В Харькове вечером зафиксировали серию ударов вражеских беспилотников по нескольким районам города. По предварительной информации, российские БпЛА попали по Основянскому, Новобаварскому и Холодногорскому районам.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В Холодногорском районе в результате атаки поврежден жилой дом.
«Еще один вражеский удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова. По предварительной информации, поврежден дом. Детали выясняем. Пока без пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал он.
Также сообщается о падении вражеского дрона на территории гаражного кооператива в Основянском районе Харькова.
«Есть информация о падении вражеского дрона в гаражном кооперативе в Основянском районе», — сообщил мэр Игорь Терехов.
Экстренные службы работают в усиленном режиме, а угроза новых атак с воздуха остается актуальной. Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 13 мая утром вражеские БпЛА атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы. Там тысячи людей остались без света.
А в Харькове и Херсоне днем разбирали завалы после попадания в жилые кварталы. Российские захватчики в ночь на 13 мая не прекращали терроризировать города.