Россия атаковала Харьков дронами

В Харькове вечером зафиксировали серию ударов вражеских беспилотников по нескольким районам города. По предварительной информации, российские БпЛА попали по Основянскому, Новобаварскому и Холодногорскому районам.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Холодногорском районе в результате атаки поврежден жилой дом.

«Еще один вражеский удар зафиксирован в Холодногорском районе Харькова. По предварительной информации, поврежден дом. Детали выясняем. Пока без пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал он.

Также сообщается о падении вражеского дрона на территории гаражного кооператива в Основянском районе Харькова.

«Есть информация о падении вражеского дрона в гаражном кооперативе в Основянском районе», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, а угроза новых атак с воздуха остается актуальной. Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 13 мая утром вражеские БпЛА атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы. Там тысячи людей остались без света.

А в Харькове и Херсоне днем разбирали завалы после попадания в жилые кварталы. Российские захватчики в ночь на 13 мая не прекращали терроризировать города.

