Один из областных центров потрясли взрывы: РФ атакует город

Взрыв. / © Associated Press

Реклама

В Харькове произошли взрывы днем, 14 апреля. Россияне атаковали областной центр беспилотниками.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Враг нанес удар беспилотником по Харькову», — говорится в сообщении.

Реклама

Атака на Харьков — что известно

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Шевченковском и Киевском районах города.

«Зафиксирован удар вражеским дроном по Шевченковскому району. Есть пострадавшие», — проинформировал мэр.

В Киевском районе дроны атаковали два частных дома. Произошло несколько попаданий. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром Россия атаковала дронами многоэтажку в Харькове. Были повреждены последние этажи здания, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела травмы получила одна женщина. Она обладает острой реакцией на стресс.