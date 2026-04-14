ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1168
Время на прочтение
1 мин

Один из областных центров потрясли взрывы: РФ атакует город

Россияне атаковали два района в Харькове — Шевченковский и Киевский.

Автор публикации
Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В Харькове произошли взрывы днем, 14 апреля. Россияне атаковали областной центр беспилотниками.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Враг нанес удар беспилотником по Харькову», — говорится в сообщении.

Атака на Харьков — что известно

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Шевченковском и Киевском районах города.

«Зафиксирован удар вражеским дроном по Шевченковскому району. Есть пострадавшие», — проинформировал мэр.

В Киевском районе дроны атаковали два частных дома. Произошло несколько попаданий. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром Россия атаковала дронами многоэтажку в Харькове. Были повреждены последние этажи здания, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела травмы получила одна женщина. Она обладает острой реакцией на стресс.

Дата публикации
Количество просмотров
1168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie