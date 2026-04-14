Один из областных центров потрясли взрывы: РФ атакует город
Россияне атаковали два района в Харькове — Шевченковский и Киевский.
В Харькове произошли взрывы днем, 14 апреля. Россияне атаковали областной центр беспилотниками.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Враг нанес удар беспилотником по Харькову», — говорится в сообщении.
Атака на Харьков — что известно
Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Шевченковском и Киевском районах города.
«Зафиксирован удар вражеским дроном по Шевченковскому району. Есть пострадавшие», — проинформировал мэр.
В Киевском районе дроны атаковали два частных дома. Произошло несколько попаданий. Пока информации о пострадавших нет.
Напомним, сегодня утром Россия атаковала дронами многоэтажку в Харькове. Были повреждены последние этажи здания, зафиксировано небольшое задымление. В результате обстрела травмы получила одна женщина. Она обладает острой реакцией на стресс.