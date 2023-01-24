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Один из "отцов" реформы децентрализации: в отставку подал замминистра Негода

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Один из "отцов" реформы децентрализации: в отставку подал замминистра Негода

Фото с Facebook Вячеслава Негоды

Негода – один из "отцов" реформы децентрализации в Украине.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода подал в отставку.

Об этом он 24 января сообщил на своей странице в Facebook.

"У каждого важного дела — свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить/улучшить жизнь в громадах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-либо отчеты", — написал Негода.

Отметим, что Негода – один из "отцов" реформы децентрализации в Украине.

Сегодня также стало известно об отставке еще одного заместителя министра развития общин и территорий Ивана Лукери на фоне коррупционного скандала с его коллегой Василием Лозинским. Мужчину разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов. После выяснения всех обстоятельств коррупционной сделки, Лозинского уволили с должности.

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Дата публикации
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