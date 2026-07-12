Один из подчиненных Лучанова имеет нагрудный знак от Сырского: шокирующие детали убийства братьев Мосейчуков

Украинские военные / © Владимир Зеленский

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Командир батальона 155-й бригады Алексей Долголенко, подозреваемый в похищении и убийстве братьев Мосейчуков, награжден нагрудным знаком «Серебряный крест» за стойкость и отвагу. Награду вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом свидетельствует публикация «Правительственного курьера» от 4 мая 2024 года.

Как видно из фото, на церемонии вручения наград от главнокомандующего ВСУ также присутствовал тогдашний министр обороны Рустем Умеров.

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Материал и фотографии предоставлены службой по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады и 425-го отдельного штурмового батальона. По состоянию на май 2024 года Алексей Долголенко служил в 425-м отдельном штурмовом батальоне «Скала» в должности командира разведывательного взвода. Имел звание младшего лейтенанта и позывной «Грек».

Что известно об участии в войне Алексея Долголенко

Долголенко родился в поселке Славяносербск Луганской области. В бригаде уверяли, что военный участвовал в боях за освобождение села Роботино Запорожской области, в обороне Авдеевской операции. Также он выполнял боевые задания по многим другим горячим направлениям.

За стойкость и отвагу молодого офицера наградили почетным нагрудным знаком «Серебряный крест». Награду разведчику лично вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Убийство братьев Мосейчуков в Киевской области — последние новости:

Напомним, после появления материала о возможной причастности экскомандира 155-й бригады Станислав Лучанов и его подчиненные к похищению и убийству гражданских людей им объявили подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских граждан на территории Киевской области. По данным СМИ, среди них — командир батальона 155-й бригады Алексей Долголенко.

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Военное руководство ОК Север и Сухопутные войска будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства по этому делу и виновных привлечь к ответственности. В Оперативном командовании «Север» сообщили, что Лучанов объявлен в розыск.

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