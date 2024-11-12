Один из пунктов пропуска на границе временно прекратит работу: что известно

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобне", на границе с Молдовой, в среду, 13 ноября, приостановят пропускные операции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 13 ноября с 14.00 до 19.00 запланировано проведение технических работ. Именно поэтому, по информации молдавской стороны, в пункте пропуска будет отключено электропитание. В течение этого времени пункт пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" функционировать не будет.

"Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье появятся новые пункты пропуска — на границе с Венгрией и Румынией. Задача – разгрузить основные грузовые пункты пропуска.

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