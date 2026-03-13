- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 1 мин
Один из пунктов пропуска на границе приостановил работу: какая причина
В пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией временно приостановили оформление граждан и транспортных средств.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как отметили пограничники, причиной остановки пропускных операций стало отсутствие электроснабжения. Пока оформление на въезд и выезд из Украины не осуществляется в обоих направлениях.
«Принимаются меры по возобновлению электроснабжения. Просим учесть эту информацию при планировании поездки за границу», — отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее в ГПСУ сообщалось, что белорусская сторона продолжает удерживать определенное количество военных подразделений в приграничной зоне.