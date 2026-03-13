Один из пунктов пропуска на границе приостановил работу: какая причина

Пункт пропуска ГНСУ (иллюстративное фото)

В пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией временно приостановили оформление граждан и транспортных средств.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отметили пограничники, причиной остановки пропускных операций стало отсутствие электроснабжения. Пока оформление на въезд и выезд из Украины не осуществляется в обоих направлениях.

«Принимаются меры по возобновлению электроснабжения. Просим учесть эту информацию при планировании поездки за границу», — отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщалось, что белорусская сторона продолжает удерживать определенное количество военных подразделений в приграничной зоне.