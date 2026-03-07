ТСН в социальных сетях

Украина
1454
1 мин

Один из регионов атаковали десятки дронов и ракеты: разбита инфраструктура и жилье

В регионе произошло повреждение энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

Елена Капник
Ракетный удар.

Ночью против 7 марта российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Винницкой области. В регионе произошли серьезные повреждения инфраструктуры. Прошло без пострадавших

Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Чиновница заявила, что в воздушном пространстве области было зафиксировано 27 беспилотников и пять крылатых ракет.

«В результате атаки повреждение объектов энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также разрушение гражданских жилых домов», — проинформировала чиновница.

По ее словам, также повреждено около 40 жилых домов. В помещениях фиксируют повреждения разного характера: поврежденные крыши, выбитые окна и двери, сдвинутые стены и т.д.

Заметим, ранее в ОВА сообщали, что после атаки в Винницкой области было обесточено около 900 домовладений. Теперь ко всем населенным пунктам вернуть свет.

Атака на железную дорогу

Ночью во время российской атаки была повреждена железная дорога. По данным УЗ, ряд поездов вынужденно изменил маршруты в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, некоторые рейсы были отменены.

Позже в «Укрзализныце» сообщили, что им уже удалось восстановить большинство поврежденных участков после ночных обстрелов. В частности, железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ровенской областях, где ремонтировали пути, контактную проволоку и опоры.

