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Один из регионов выбыл из "оранжевой" зоны: где улучшилась ситуация с COVID-19

Один из регионов выбыл из "оранжевой" зоны: где улучшилась ситуация с COVID-19

УНИАН

Минздрав обновил информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 4 ноября уже 15 областей и Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Шесть областей пока "оранжевые", три — "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше украинцев

Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:

  1. г. Киев
  2. Днепропетровская,
  3. Донецкая,
  4. Житомирская,
  5. Запорожская,
  6. Ивано-Франковская,
  7. Киевская,
  8. Луганская,
  9. Львовская,
  10. Николаевская,
  11. Одесская,
  12. Ровенская,
  13. Сумская,
  14. Херсонская,
  15. Хмельницкая,
  16. Черниговская область.

К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтых" регионов стало на один больше: к Закарпатской и Кировоградской областям добавилась Тернопольщина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий предположил, что Харьков может перейти в "красную" зону.

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