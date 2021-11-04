Один из регионов выбыл из "оранжевой" зоны: где улучшилась ситуация с COVID-19

Минздрав обновил информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 4 ноября уже 15 областей и Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Шесть областей пока "оранжевые", три — "желтые".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Количество инфицированных коронавирусом достигло нового максимума: в каких регионах болеет больше украинцев
Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская область.
К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтых" регионов стало на один больше: к Закарпатской и Кировоградской областям добавилась Тернопольщина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий предположил, что Харьков может перейти в "красную" зону.
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