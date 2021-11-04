Один из регионов выбыл из "оранжевой" зоны: где улучшилась ситуация с COVID-19

Один из регионов выбыл из "оранжевой" зоны: где улучшилась ситуация с COVID-19

Минздрав обновил информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 4 ноября уже 15 областей и Киев и соответствуют "красной" зоне эпидемической опасности. Шесть областей пока "оранжевые", три — "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Согласно статистике, в связи с повышенным коэффициентом выявления случаев инфицирования, высоким уровнем госпитализаций и загруженностью коек с кислородом "красной" зоне карантина соответствуют:

г. Киев Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская область.

К "оранжевой" зоне принадлежат Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области. "Желтых" регионов стало на один больше: к Закарпатской и Кировоградской областям добавилась Тернопольщина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий предположил, что Харьков может перейти в "красную" зону.

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