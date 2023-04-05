Один из самых известных агентов РФ в Украине: СБУ и ДБР обнародовали детали дела Кулинича

СБУ и ДБР обнародовали новые доказательства сотрудничества Кулинича с ФСБ РФ.

Сегодня, 5 апреля, правоохранители обнародовали перехват разговоров экс-главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного спецслужбами ранее, и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и ДБР.

"Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ДБР. После того, как обвиняемый ознакомится с делом, они будут переданы в суд", — говорится в сообщении.

Установлено, что Олег Кулинич был привлечен представителями Федеральной службы безопасности РФ к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что установлены факты сотрудничества Кулинича с представителями спецслужб РФ.

"Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну", — сообщили в бюро.

Также документировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

Фото: соцмережі

Кулинич получил уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Кто такой Олег Кулинич

На должность главы крымского управления спецслужбы он попал 21 октября 2020 года. До этого почти 20 лет не имел отношения к работе спецслужбы, занимая должности в других госорганах.

Родился Кулинич в 1969 году в городе Смела Черкасской области. В 1990-х работал в СБУ. По данным экс-управляющего аппарата СБУ Игоря Гуськова, Кулинич является выпускником академии ФСБ РФ.

Олег Кулинич в должности главы Государственного земельного комитета, 2009 год.

В начале 2000-х работал заместителем государственного секретаря Министерства топлива и энергетики. На этот пост его назначил тогдашний президент Леонид Кучма.

В 2008-2009 годах Кулинич возглавлял Государственный комитет Украины по земельным ресурсам. На этот пост его назначила тогдашний премьер Юлия Тимошенко.

Во времена премьерства Виктора Януковича в 2006-2007 годах Олег Кулинич был вице-президентом Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В этот же период "Энергоатом" возглавлял Андрей Деркач. Он также выпускник академии ФСБ России.

Кулинич, как выяснилось, делал все, чтобы приблизить российскую оккупацию: заводил российских агентов на разные должности в СБУ, саботировал работу контрразведки, передавал секретные данные россиянам.

Минус предатель: во временно оккупированном Скадовске уничтожили полицейского-коллаборанта

Читайте также: