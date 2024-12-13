Один из самых масштабных ударов по энергетике: Зеленский отреагировал на утреннюю атаку

Утром 13 декабря армия РФ нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Предварительно, россияне выпустили 93 ракеты, в том числе калибры и баллистику.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предварительным отчетам было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов. по нашей энергетике", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что такими действиями проявляется "желание" диктатора РФ и к якобы переговорам, и к так называемому мирному плану.

"Он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор", — заявил президент.

По его словам, Украина нуждается в средствах, чтобы сбивать российские ракеты и "доказывать, что террор не достигнет цели". Также Зеленский отметил, что нужно усиливать санкции против Кремля, "чтобы реально влиять на российское производство ракет"

"Балочки Путина не останавливают – нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло. Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего нужно остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ночью армия РФ запустила беспилотники, а утром мощно атаковала ракетами Украину. В частности, враг запустил Кинжалы.

Стало известно, что российская армия нанесла удары по объектам энергетики.

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