Один из самых высоких в Украине: в Кривом Роге военные подняли национальный флаг (фото)

Один из самых высоких в Украине: в Кривом Роге военные подняли национальный флаг (фото)

В мероприятии приняли участие местные жители, военные и первые лица области.

В Кривом Роге сегодня, 23 августа, на один из крупнейших флагштоков Украины подняли национальный флаг.

Об этом пишет "Первый Криворожский".

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Закрепили флаг на флагштоке военнослужащие, в том числе — 17-й отдельной Криворожской танковой бригады.

На мероприятии собрались не только жители города, но и первые лица области. В поднятии государственного флага приняли участие глава Днепропетровщины Валентин Резниченко, глава облсовета Николай Лукашук, а также глава Криворожской районной администрации Евгений Ситниченко.

Сам же флагшток входит в тройку самых высоких в Украине — его высота 72 метра. Не менее внушительных размеров и сине-желтое полотно: его размер 14 на 18 метров.

Отметим, что в связи со смертью мэра города Константина Павлова, в Кривом Роге изменили сценарий празднования Дня Флага и Дня Независимости и сделали их более сдержанными.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины опубликовало яркое видео о том, как украинцы, проживающие в разных уголках мира, отмечают День Государственного Флага.

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