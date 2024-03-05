Один из штатов США заполонило перекати-поле: какие последствия

Американский штат Юта заполонило перекати-поле, накрывшее сорняком дома. Его высота куда-то достигает 3 метра.

Об этом пишет Sky News.

Издание пишет, что местные жители сталкивались с этим раньше, однако нашествия такого масштаба еще не было.

"Подъездные пути к домам в Игл-Маунтин забиты перекатиполем, растение накрыло машины и достигало даже крыш домов", — говорится в сообщении.

Причиной такого нашествия послужили сильные ветры и штормы на определенных территориях США. Некоторые города штата Невада также пострадали.

"Впоследствии город Саут-Джордан в Юте засыпал снегом, говорят корреспонденты KSL. Горожане надеются, что это уменьшит количество перекатиполя на улицах", — добавили в сообщении.

Напомним, Землю всколыхнули разрушительные катаклизмы в течение последних месяцев. Жители в разных странах почувствовали на себе мощные удары стихии – люди массово погибают из-за землетрясений, паводков, шторма и лесных пожаров.

Читайте также: