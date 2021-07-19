Один из старейших рок-фестивалей Украины "Тарас Бульба" отпраздновал свой 30-летний юбилей

Впервые мероприятие провели в 1991 году.

Десятки групп и исполнителей и тысячи зрителей из разных уголков страны. Один из старейших рок-фестивалей Украины "Тарас Бульба" отпраздновал свой юбилей — 30 лет.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 июля.

Рок-метал, инди, фолк, кантри, поп-рок — все это и даже больше звучало трое суток в Дубно Ровенской области. А еще в город съехались кобзари, лирники, барды, украинские поэты и писатели. Также на фестивале можно было научиться стрелять из лука, пройти козацкое обучение, а еще насладиться отличным борщом и галушками.

Впервые фестиваль "Тарас Бульба" провели в 1991 году. За 30 лет на его сцене выступили более полутысячи групп и исполнителей из Украины и из-за рубежа.

Новости Украины: в Дубно прошел один из старейших рок-фестивалей Украины "Тарас Бульба"

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