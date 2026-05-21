Один из ТЦК решил отправить на фронт всех военных без УБД

В одном из областных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки было принято решение кардинально изменить подход к формированию групп оповещения. Всех военнослужащих учреждений, до сих пор не участвовавших в боевых действиях и не имеющих статуса УБД, планируют отправить на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время в учреждении идет активная работа над тем, чтобы в состав групп оповещения, работающих на улицах, входили исключительно участники боевых действий. На такую работу отбирают мужчин, которые на собственном опыте знают цену войны, видели преступления российских окупантов и четко понимают критическую потребность в укомплектованности Вооруженных Сил Украины.

В ТЦК подчеркивают: фронтовики работают с пониманием того, что они доукомплектовывают свои бывшие подразделения и помогают собратьям получить долгожданную передышку.

В то же время правила для остального персонала ТЦК станут значительно строже. Военнослужащие, еще не имеющие статуса участника боевых действий, будут полностью отстранены от процесса оповещения граждан:

Военные, которые находятся в стадии оформления документов для получения УБД, будут выполнять другие внутренние задачи в составе ТЦК.

Все военнослужащие ТЦК, которые вообще не участвовали в боевых действиях, планируются к ротации. Их отправят в боевые подразделения для обретения реального опыта на передовой.

Ранее в обществе неоднократно поднимался вопрос о необходимости отправки тыловых работников военкоматов на фронт и замене их ранеными ветеранами. Похоже, Полтавский ТЦК стал одним из первых, кто начал масштабное воплощение этой практики.

Напомним, у Украинцев собираются обязать проходить ежегодную военную обучение продолжительностью месяц. Работодателям планируют компенсировать расходы за это время. В Украине хотят ввести национальную модель обороны по принципу тотального резерва.

