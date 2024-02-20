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Один из украинских телеканалов заявил об изломе эфирной системы

Один из украинских телеканалов заявил об изломе эфирной системы

Злоумышленники разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов. / Фото: Unsplash

Неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу

Вечером в понедельник, 19 февраля, неизвестные злоумышленники сломали систему, которая отвечает за эфирное вещание телеканала "Эспрессо"

Об этом сообщает пресс-служба канала.

В понедельник около 19.30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала Эспрессо. Злоумышленники разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне в Украине.

"Нам досадно, что наши зрители могли видеть в эфире это провокационное видео. Ответственность за войну в Украине несет исключительно Россия. Это очевидный факт, который авторы видео пытались извратить. Это дает понять, что к атаке на Эспрессо причастны россияне", — прокомментировали в пресс-службе. телеканала.

На телеканале уже приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы.

Напомним, в конце января этого года на электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о "прекращении огня из России" и "передаче стране-агрессору части территорий".

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