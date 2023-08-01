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Один из вражеских дронов разрушил два этажа одного из общежитий в Харькове — Терехов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
1 мин
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Один из вражеских дронов разрушил два этажа одного из общежитий в Харькове — Терехов

Город атаковали вражеские беспилотники / Фото: ТСН.ua

В Харькове – по меньшей мере три прилета.

Все в центре города, в густо населенных районах.

Об этом в социальных сетях сообщает глава города Харьков Игорь Терехов.

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.

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