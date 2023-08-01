Один из вражеских дронов разрушил два этажа одного из общежитий в Харькове — Терехов

В Харькове – по меньшей мере три прилета.

Все в центре города, в густо населенных районах.

Об этом в социальных сетях сообщает глава города Харьков Игорь Терехов.

"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.