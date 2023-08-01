Один из вражеских дронов разрушил два этажа одного из общежитий в Харькове — Терехов

В Харькове – по меньшей мере три прилета.
Все в центре города, в густо населенных районах.
Об этом в социальных сетях сообщает глава города Харьков Игорь Терехов.
"Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется".
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Позже стало известно, чтов Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов.
Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.
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