"Один из всего взвода остался": пленный оккупант рассказал, как их бросило командование (видео)

"Один из всего взвода остался": пленный оккупант рассказал, как их бросило командование (видео)

Россиянин получил ранения, но выжил.

ВСУ задержали дежурного оккупанта. Он получил ранение, когда ВСУ уничтожили колонну вражеской техники. Русский получил ранения, но выжил.

В Сеть попало видео, как он звонил по телефону жене.

"Я в плену. Весь взвод ликвидирован, остался я один. Меня прооперировали, ко мне относятся хорошо. Расскажи женам парней о случившемся. Звоните в командовании в Чите, пусть наших отсюда выводят. Наше командование нас бросило. От наших дураков страдает много мирных людей. Нам рассказывали совсем другое", — сказал пленник.

Жена оккупанта на прямой связи, плача, подчеркнула, что ее муж поехал на учебу и поблагодарила украинцев, что хорошо отнеслись к ее мужу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: