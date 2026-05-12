Украина
360
1 мин

Один крупный областной центр Украины остался без воды: что произошло

В Виннице из-за обесточивания остановилась главная водопроводная станция. Город остался без воды или с низким давлением сети.

Руслана Сивак
Вода

Вода / © УНІАН

В Виннице сегодня, 12 мая, возникли массовые перебои с подачей воды. В водоканале назвали причину.

Об этом сообщили в КП «Винницаоблводоканал».

По данным предприятия, примерно в 17:16 на объекте зафиксировали проблемы с электропитанием, что привело к полной остановке мощностей. В этой связи жители города могут наблюдать отсутствие воды или существенное снижение давления в сети.

«Винница сейчас будет без воды или сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением э/э», — говорится в сообщении «Винницаоблводоканала».

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы для возвращения света на станцию и стабилизации водоснабжения в областном центре. Об ориентировочном времени завершения работ пока не сообщается.

Напомним, бывший пресс-секретарь Генштаба Андрей Ковалев заявлял, что летом, особенно в периоды жары, россияне могут продолжить тактику ударов по критической инфраструктуре.

