Один крупный областной центр Украины остался без воды: что произошло

В Виннице сегодня, 12 мая, возникли массовые перебои с подачей воды. В водоканале назвали причину.

Об этом сообщили в КП «Винницаоблводоканал».

По данным предприятия, примерно в 17:16 на объекте зафиксировали проблемы с электропитанием, что привело к полной остановке мощностей. В этой связи жители города могут наблюдать отсутствие воды или существенное снижение давления в сети.

«Винница сейчас будет без воды или сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением э/э», — говорится в сообщении «Винницаоблводоканала».

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы для возвращения света на станцию и стабилизации водоснабжения в областном центре. Об ориентировочном времени завершения работ пока не сообщается.

Напомним, бывший пресс-секретарь Генштаба Андрей Ковалев заявлял, что летом, особенно в периоды жары, россияне могут продолжить тактику ударов по критической инфраструктуре.

