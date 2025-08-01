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Один мужчина ранен, один - погиб в результате российских ударов по Запорожскому району
В результате российских ударов по Запорожскому району погиб один человек, еще один ранен.
Один мужчина ранен, один - погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району .
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
Россияне продолжают атаку на Запорожскую область.
В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.
В Малокатериновке из-за обстрелов поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в ночь на 29 июля РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье Оккупанты сбросили четыре КАБа по территории Беленьковской исправительной колонии №99.
В результате удара по исправительной колонии 17 человек погибли, 42 получили ранения, а 40 - получили телесные повреждения. Кроме того, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения.