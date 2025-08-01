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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Один мужчина ранен, один - погиб в результате российских ударов по Запорожскому району

В результате российских ударов по Запорожскому району погиб один человек, еще один ранен.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Один мужчина ранен, один - погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району .

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне продолжают атаку на Запорожскую область.

В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.

В Малокатериновке из-за обстрелов поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 29 июля РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье Оккупанты сбросили четыре КАБа по территории Беленьковской исправительной колонии №99.

В результате удара по исправительной колонии 17 человек погибли, 42 получили ранения, а 40 - получили телесные повреждения. Кроме того, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения.

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