Один мужчина ранен, один - погиб в результате российских ударов по Запорожскому району

Беспилотник / © ТСН.ua

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Один мужчина ранен, один - погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району .

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне продолжают атаку на Запорожскую область.

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В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.

В Малокатериновке из-за обстрелов поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 29 июля РФ ударила по исправительной колонии на Запорожье Оккупанты сбросили четыре КАБа по территории Беленьковской исправительной колонии №99.

В результате удара по исправительной колонии 17 человек погибли, 42 получили ранения, а 40 - получили телесные повреждения. Кроме того, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения.

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