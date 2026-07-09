Один несет 12 ракет: авиаэксперт назвал наиболее опасный самолет РФ, который атакует города Украины

Стратегический бомбардировщик РФ Ту-160 / © Associated Press

Реклама

Стратегические бомбардировщики Ту-160, являющиеся носителями ракет и которыми РФ атакует Украину с Дальнего Востока, созданы таким образом, чтобы они служили много лет.

Об этом сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации в комментарии УНИАН.

«На это не следует надеяться. К примеру, возьмем его современника — американский B-52. Его взяли на вооружение в 1954 году, а американцы планируют эксплуатировать этот самолет, по меньшей мере, до 2042-го. Стратегические бомбардировщики создают с расчетом на десятилетие службы», — пояснил он.

Реклама

По его словам, у России есть 18 самолетов такого типа.

«Ту-22М3 не способны нести ракеты Х-101 или Х-55. Они хранили свои 18 бомбардировщиков Ту-160 как зрачок глаза. Это последний их резерв. При этом из этих самолетов модернизировано было всего не более половины», — отметил Романенко.

РФ модернизировала Ту-160

Авиаэксперт добавил, что РФ осуществила два этапа модернизации Ту-160:

Ту-160М

Ту-160м1.

На разных самолетах, соответственно, разные варианты оборудования.

Реклама

По его словам, россияне дорожат этими самолетами, поэтому их отправили подальше вглубь РФ, чтобы Украина не могла их атаковать. Один бомбардировщик может нести до 12 ракет.

«Если хотят выпустить более 28 ракет, учитывая, что часть из них может упасть еще по дороге, то привлекают Ту-160. Добавляют еще три-четыре таких самолета — и общий залп уже составляет 34 ракеты. Хотя в общем, если Ту-95 несут ракеты на внешней подвеске, что достаточно опасно, то у Ту-160 есть 12 ракет внутри фюзеляжа. Но они боятся полностью загружать самолеты, потому подвешивают меньше ракет», — отметил эксперт.

Потери российской авиации в войне против Украины — что известно

Напомним, 8 июля воздушные силы официально сообщили, что сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Это советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

По данным Генерального штаба, по состоянию на 8 июля 2026 года с начала 2022 года Россия потеряла 436 самолетов и 353 вертолета.

Реклама

Новости партнеров