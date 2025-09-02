"Один патриот, другой - нет": сын подозреваемого в убийстве Парубия поссорился с отцом из-за войны

Елена Черненька держит в руках книгу «Лемберг: мам, ну не плачь» о своем сыне Михаиле / © Суспільне

Бывшая жена подозреваемого в убийстве Андрея Парубия Елена Черненька рассказала, что ее сын, считающийся пропавшим без вести на Бахмутском направлении, ранее поссорился с отцом из-за своей патриотической позиции.

Об этом она написала в Facebook.

Елена рассказала, что растила сына одна. Отец, подозреваемый в убийстве, участия в жизни ребенка почти не принимал.

«Хочу разъяснить ситуацию. Сетью несется шквал информации. Истинной и бессмысленной. С бывшим мужчиной мы разошлись в 1998 году. А официально с документом — в 2000 году. Растила я сына одна. Иногда отец появлялся. Как на 1 сентября в первый класс или на какое-то значительное событие. С сыном общался, но очень редко», — отметила Черненька.

Мать героя рассказала, что когда ее сын «Лемберг» ушел на войну, очень поссорился с отцом.

Михаил «Лемберг» / © Слідство інфо

«И „Лемберг“ везде заблокировал предка. Ибо один был патриот, а другой нет. После смерти сына мне пришлось общаться с его отцом. Документы, следователи, ДНК и т.д. Ни дружбы, ни вражды не было. Наше не частое общение было только по поводу исчезновения сына. Воспитывала я Михаила-Виктора настоящим мужественным мужчиной. Об этом можно прочитать в моей книге, где никакого упоминания об отце нет», — говорит Черненька.

Михаил «Лемберг»

Она отметила, что новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали их семью. Мать героя призывает, чтобы память о ее сыне, защитнике Михаила в этой ситуации не была искажена.

«Мой сын — герой и погиб за Украину. Прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам напросился на перевод в Бахмут в 93 бригаду. В самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода. И погиб, как Герой. Герои не умирают», — подытожила Елена Черненька.

Напомним, что 30 августа неизвестный замаскировался под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Подозреваемый был схвачен в Хмельницкой области сотрудниками полиции. Им оказался Сцельников Михаил Викторович, 1973 года рождения.

Вчера во время допроса подозреваемый признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

Сегодня, 2 сентября, на суде подозреваемый заявил, что пошел на преступление с целью мести украинским властям.

Пресофицерша 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила изданию «Следствие.Инфо», что Михаил Сцельников-младший с позывным «Лемберг» действительно воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023 года в Бахмуте. По словам собратьев, парень погиб, а возможности унести тело не было. Поэтому он официально считается пропавшим без вести.

Народный депутат Николай Княжицкий сообщил, что сын подозреваемого воин «Лемберг» служил с Парубием в одном батальоне.