Один погиб, двое — ранены: в Луганской области разыскивают мужчину, который бросил в полицейских гранату (фото)

Один погиб, двое — ранены: в Луганской области разыскивают мужчину, который бросил в полицейских гранату (фото)

В Луганской области для установления местонахождения мужчины и его задержания введена специальная полицейская операция.

Полицейские Луганской области разыскивают 42-летнего жителя г. Лисичанск, бросившего в полицейских гранату. В результате чего один полицейский погиб, двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

18 апреля по месту жительства полицейские совместно с представителями территориальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили у мужчины гранату.

'"В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения. Подозреваемый с места происшествия скрылся", — говорится.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

Полиция призывает граждан не пытаться самостоятельно задержать злоумышленника, он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление.

Если вам известна любая информация о местонахождении злоумышленника, сообщайте по телефонам дежурной части ГУНП в Луганской области: 066-920-84-57 и 066-274-39-90.

Напомним, в Тернопольской области пьяному нарушителю комендантского часа вручили повестку.

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