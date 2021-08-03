Один потерял сознание, другой бросился на помощь и тоже отключился: в Мелитополе в водопроводном колодце умер коммунальщик

Один потерял сознание, другой бросился на помощь и тоже отключился: в Мелитополе в водопроводном колодце умер коммунальщик

Мужчину пытались реанимировать коллеги, но безрезультатно.

В Мелитополе Запорожской области во время выполнения должностных обязанностей умер коммунальщик. Мужчине стало плохо когда он спустился в водопроводный коллектор, и его не смогли реанимировать.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

В Мелитополе 59-летний слесарь восстановительных работ коммунального предприятия "Водоканал" спустился в водопроводный колодец на пересечении улиц Михаила Кравца и Чкалова, чтобы перекрыть запорную арматуру. Почти сразу мужчина потерял сознание. Это увидел начальник службы сетей водоснабжения и полез его спасать, но и сам отключился.

Мужчин без сознания обнаружил водитель предприятия и позвал на помощь бригаду. Пострадавших достали на поверхность. Начальник службы сетей водоснабжения пришел в себя, а вот слесарь предприятия, несмотря на проведенные коллегами реанимационные мероприятия, скончался.

Главное управление Гоструда в Запорожской области сообщило о создании комиссии для расследования несчастного случая.

Напомним, что в Волынской области во время выполнения своих профессиональных обязанностей пострадали двое коммунальщиков. Они отравились испарениями.

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