Один потерял сознание, другой бросился на помощь и тоже отключился: в Мелитополе в водопроводном колодце умер коммунальщик

Мужчину пытались реанимировать коллеги, но безрезультатно.
В Мелитополе Запорожской области во время выполнения должностных обязанностей умер коммунальщик. Мужчине стало плохо когда он спустился в водопроводный коллектор, и его не смогли реанимировать.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
В Мелитополе 59-летний слесарь восстановительных работ коммунального предприятия "Водоканал" спустился в водопроводный колодец на пересечении улиц Михаила Кравца и Чкалова, чтобы перекрыть запорную арматуру. Почти сразу мужчина потерял сознание. Это увидел начальник службы сетей водоснабжения и полез его спасать, но и сам отключился.
Мужчин без сознания обнаружил водитель предприятия и позвал на помощь бригаду. Пострадавших достали на поверхность. Начальник службы сетей водоснабжения пришел в себя, а вот слесарь предприятия, несмотря на проведенные коллегами реанимационные мероприятия, скончался.
Главное управление Гоструда в Запорожской области сообщило о создании комиссии для расследования несчастного случая.
Напомним, что в Волынской области во время выполнения своих профессиональных обязанностей пострадали двое коммунальщиков. Они отравились испарениями.