Один позывной на троих — "Пикап": как три друга из Прикарпатья второй раз вместе поехали на войну

Один позывной на троих — "Пикап": как три друга из Прикарпатья второй раз вместе поехали на войну

В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев Назара, Андрея и Романа из Ивано-Франковской области один позывный на троих "Пикап".

Такому коллективному позывному несколько недель. Его прикапатцы получили, когда на волонтерском пикапе приехали из Ивано-Франковска на место дислокации подразделения.

Историю трех побратимов рассказал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Ребята дружат много лет. Когда началась война на Донбассе, то в 2015 году пошли воевать. "Маленькое уточнение: они, женатые, "Пикапы", а я, холост, Пикапер", — говорит Назар.

"Повестка сначала пришла Андрею. Уже на следующий день в военкомате появился Роман. Настоял, чтобы его отправили служить вместе с другом. Потом к ним присоединился и Назар. Вернувшись домой, не потеряли связи, хотя жизнь и разбрасывала друзей", — пишет Залужный.

Назар был в Германии, когда Россия начала полномасштабное вторжение. По его словам, никаких колебаний – воевать или нет – не было. "25-го я уже был в Украине, где меня ждали мои собратья", — вспоминает он.

"Я побивавшейся жене объяснил так: ты имеешь юных братьев. Если не пойду я, Назар, Андрей, другие "стреляные", то пойдут они. Мы, в отличие от них, имеем боевой опыт. Да, многое забылось, отошло на задний план. А вот когда шестого марта в Мощуне мы попали под сильные обстрелы, все навыки сразу вспомнились", — говорит Роман.

Бок о бок друзья прошли тяжелые бои за Мощун. "Дали друг другу обещание: после победы отстроим часовню, которую вдребезги уничтожили кацапы. В память о том, что здесь происходило, и побратимов, которые здесь пали", — говорит Андрей.

Как сообщалось, блондинка-наводчица "Принцеска", умело уничтожающая врага, прославилась в Сети видео по боям. За считанные дни видео стало вирусным, ролики набрали более миллиона просмотров, пользователи не скрывают своего увлечения.

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