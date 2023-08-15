Один прикидывался 15-летним подростком, а другой — опекуном: на границе разоблачили двух уклонистов

Теперь уклонисты будут привлечены к ответственности.

На границе с Венгрией разоблачили двух уклонистов, которые незаконно пытались сбежать из Украины.

Об этом передает Западное региональное управление ГПСУ.

Одного уклониста задержали во время проверки документов пассажиров легкового автомобиля, следовавшего на выезд из Украины. Вместо паспорта парень предоставил свидетельство о рождении 15-летнего юноши. Пограничников удивил такой "юный" возраст владельца документа, ведь выглядел он значительно старше.

Предъявитель свидетельства действительно оказался 26-летним гражданином Украины, и документ был не его.

Уклонист-"опекун"

Другого правонарушителя обнаружили во время проверки пассажиров поезда "Мукачево – Будапешт". 24-летний киевлянин намеревался пересечь границу как лицо, являющееся опекуном женщины с инвалидностью.

Мужчина пояснял, что его бабушка проживает в Германии, однако по состоянию здоровья не может оставаться одна. Пограничники установили, что документ бабушки о принятии ее на консульский учет в Гамбурге поддельный, а так называемый "опекун" не ориентируется в болезнях женщины, за которой якобы наблюдает.

Теперь уклонист будет привлечен к административной ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Кроме того, на "опекуна" в полицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. "Подделка документов..."

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Напомним, что на украинско-румынской границу отыскали заблудившегося уклониста.

Ранее сообщалось, сколько уклонистов пытались сбежать за границу с начала полномасштабной войны.

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