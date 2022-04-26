Один раненный в тяжелом состоянии: в больнице рассказали, какие травмы получили люди из-за ракетного обстрела Кременчуга

В результате ракетных обстрелов Кременчуга Полтавской области четверо раненых находятся в больнице в состоянии средней тяжести, один пациент — в тяжелом состоянии.
Из-за ракетного обстрела, который Россия нанесла по Кременчугу 24 апреля, пострадали семь человек, из которых четверо сейчас до сих пор находятся в медучреждении.
Об этом Суспільному рассказал врач учреждения.
Среди пострадавших, которых лечат стационарно, один в тяжелом состоянии находится в реанимации. Остальные люди — в состоянии средней тяжести. У раненых сотрясения головного мозга, множественные раны конечностей, туловища и лица.
"Пациентов госпитализировали каретами скорой помощи с 21.30 до 01.30. То есть, с 24 до 25 числа (апрель – ред.). Оказана была медицинская помощь в полной мере", – рассказал врач.
Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.
Как сообщалось, вечером 24 апреля Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.
Читайте также:
- Под обстрел оккупантов попал ряд железнодорожных станций в Украине: поезда задерживаются, есть пострадавшие
- Из-за России в мире может возникнуть продовольственный кризис: Зеленский призвал разблокировать порты
- Одесситы несут в обстрелянную многоэтажку цветы и игрушки, а коммунальщики готовят ее к восстановлению