Один раненный в тяжелом состоянии: в больнице рассказали, какие травмы получили люди из-за ракетного обстрела Кременчуга

Один раненный в тяжелом состоянии: в больнице рассказали, какие травмы получили люди из-за ракетного обстрела Кременчуга

В результате ракетных обстрелов Кременчуга Полтавской области четверо раненых находятся в больнице в состоянии средней тяжести, один пациент — в тяжелом состоянии.

Из-за ракетного обстрела, который Россия нанесла по Кременчугу 24 апреля, пострадали семь человек, из которых четверо сейчас до сих пор находятся в медучреждении.

Об этом Суспільному рассказал врач учреждения.

Среди пострадавших, которых лечат стационарно, один в тяжелом состоянии находится в реанимации. Остальные люди — в состоянии средней тяжести. У раненых сотрясения головного мозга, множественные раны конечностей, туловища и лица.

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"Пациентов госпитализировали каретами скорой помощи с 21.30 до 01.30. То есть, с 24 до 25 числа (апрель – ред.). Оказана была медицинская помощь в полной мере", – рассказал врач.

Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.

Как сообщалось, вечером 24 апреля Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

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