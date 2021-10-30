Один в палате, в фекалиях и постоянно плачет: в Запорожье пациенты больницы жалуются на не уход за ребенком-сиротой (видео)

По словам женщин, которые находятся в больнице, им самим приходится мыть и подкармливать ребенка.

В Запорожье попавший в больницу 1-летний мальчик-сирота находится в палате один и постоянно плачет.

Об этом рассказывает в соцсетях активист Андрей (prana 108).

Сообщается, что ребенок находится в палате 5 детской больницы в Запорожье. Мальчик все время один, полураздетый и постоянно плачет.

"Какой-то трэш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ковидном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он — сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он обкаканый, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", — рассказывает свидетельница.

Мальчика зовут Андрей. По словам женщины, няни при ребенке нет, поскольку его обнаружили на улице и он еще нигде официально неоформлен.

Пользователи Сети считают, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме как няня, поскольку это не входит в их должностные обязанности.

У медсестер еще полное отделение больных, за которыми необходим уход и лечение и они по возможности приходят, кормят, моют, переодевают и т.д. Это нужно решать на уровне администрации больницы, но не с медперсоналом. Чтобы при больнице были няни, которые могли бы с детьми находиться круглые сутки.

Никто не может бросить свою работу, чтоб посиживать с малышом. А то, что эти медсестры приносят этим брошенным/конфискованным деткам свою еду, покупают лекарства за свой счет, приносят одежду – это никто не видит. Зато видят, как ребенок кричит весь день.

За месяц пока мы лежали с ребенком в больнице 3 детей без опеки привозили в одних трусиках, их тоже закрывали, потому что персонал не рассчитан на то, чтобы ухаживать за детьми. А еще они скрывают этих детей, я попыталась организовать им помощь, чтобы начали приносить трусики, одежду, еду, а персонал начал хамить и не принимать пособия. Просто не хотят огласки, геморроя, скандалов. О таких случаях надо писать, тогда руководство в больницах хоть что-нибудь будет делать для таких деток.

Я тоже наблюдала такую ситуацию только ребенку около 2 лет, к нему не пускали и о нем ничего не говорили, естественно у меня были вопросы и желание зайти к нему в палату уделить внимание. Но не пускали. Вот чем можно помочь ребенку в такой ситуации?

Когда лежала из больницы с ребенком, тоже был брошен малыш в соседней палате. Кричал нереально! Когда я спросила у медсестры: "Почему так?", она сказала: "Надо, чтобы ребенок не привык ни к кому. Вы завтра поедете, а нам что с ним делать?"

Напомним, что в селе Банчены 36-летняя женщина покинула свою 6-летнюю дочь в гостиницу и для паломников и скрылась. Полиция впоследствии разыскала мать ребенка, но вернут ли ей девочку — пока неизвестно.

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