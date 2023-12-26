Одинаковые правила для всех: Умеров недоволен, что мобилизацию "демонизируют"

В Украине в последнее время начали демонизировать процесс мобилизации. Чтобы избежать этого и поощрения граждан идти защищать свою страну, нужно сделать "справедливые правила игры" для всех.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Рустем Умеров.

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"Во-первых, надо понимать, что такое мобилизация, потому что мы, к сожалению, демонизировали эти процессы сами для себя... Что я хочу сделать – чтобы это было понятно... Главный месседж – это как можно зайти в периметр для служения своей нации, стране… Что будет, когда ты зайдешь в этом военном периметре, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие отпуска и когда у тебя будут, как ты закончишь служить своей стране и выйдешь из этого периметра пока идет война... То есть все эти составляющие – они очень содержательны", – говорит министр.

По словам Умерова, планы по мобилизации на 2024 год должны быть понятны обществу.

"До сих пор этот вопрос не очень хорошо был отработан и все как-то не хотели его обсуждать или затрагивать. И это сделало некоторый такой имидж вопроса, который очень сложный, непонятный и к этому вопросу налепили еще много проблем. Моя цель – решить эти проблемы, чтобы это было понятно. Поэтому по этому вопросу я начал общаться с военными, что они желают, что они хотят получить. Это правила игры, чтобы по этим правилам мы играли все", – подытожил глава Минобороны.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

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