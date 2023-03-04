Одиозные заявления о Крыме и принципиальная русскоязычность: что вызвало осуждение инстаблогерки, получившей отличие от ГУР

Критики укоряют бывшую эскортницу, известную своими эротическими фото в Instagram, ее скандальными высказываниями про Крым и упорным нежеланием переходить на украинский язык.

После того, как киевская блоггерша Оксана Волощук, известная в Instagram как Ксюша Манекен, похвасталась тем, что получила отличие от украинской военной разведки, в соцсетях прокатилась волна удивления и возмущения. И дело не в том, что сфера интересов известной инфлуэнсерки, которая раньше занималась эскортом и была владелицей брачного агентства, на первый взгляд далека от интересов ГУР. Инстаблогерке, прежде всего, вспомнили ее отношение к оккупированному Крыму и упорное нежелание переходить на украинский язык в публичном общении.

ТСН.ua собрал все, что известно о блогерке, которая оказалась в эпицентре скандала.

Оксана Волощук – уроженка Кременчуга. В одном из интервью она призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия.

Когда ей исполнилось 19 лет в связи с финансовыми проблемами, Ксюша, как она себя называет, начала заниматься деятельностью в сфере эскортных услуг. При этом она отмечала, что никогда не имела интимных отношений с мужчинами за деньги, а только "занималась сопровождением" состоятельных мужчин на светских мероприятиях и вечеринках.

Среди "клиентов" Ксюши были, в частности, арабские шейхи, и некоторое время она провела в Дубае (ОАЭ).

Через три года эксескортница открыла собственное брачное агентство, благодаря которому зарабатывала на жизнь. В то же время начала активно вести блог в Instagram, где сейчас за ее профилем следят 413 тысяч подписчиков.

Из опубликованных в ее Instagram фото поклонники блоггера в свое время заключили, что она находится в отношениях с украинским диджеем Тимуром Трушковским. Но вскоре их общие фото исчезли.

Фото, которые публикует 30-летняя Ксюша Манекен, носят преимущественно эротический характер, а общается в соцсети и на публике она исключительно на русском языке. Собственно это стало одним из упреков в ее адрес.

Инфлуэнсерка неоднократно говорила о том, что "нет разницы на каком языке ты говоришь" и уверяла, что не планирует переходить на украинский. Своей позиции по языку она не изменила до сих пор.

“Не важно, что о тебе говорят другие, не важно одетая ты на фото или полуобнаженная, не важно даже на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться на собственном опыте, развиваться, быть верным себе и делать то, что ты любишь”, – написала блогерка после встречи в Офисе президента 4 марта, когда собственно и похвасталась наградой от ГУР.

Кроме того, в своих давних постах блогерка заявляла, что ей безразлично, чей Крым, лишь бы там было спокойно. Также она считала, что после аннексии на полуострове "улучшилась жизнь и все это должны признать".

"Я понимаю, что русофобам будет сложно принять эту информацию. Но факт остается фактом", – написала тогда Ксюша Манекен.

На эти сообщения обратил внимание, в частности, экс-нардеп Борислав Береза.

“Можно сказать, что эта блогерка уже изменила позицию. Да? А потом она снова сменит и скажет, что Крым уже не Украина? Больше наград для таких! Больше встреч с ними! Так это предательство или победа?" – написал он на своей Facebook-странице.

На недовольство в соцсетях, вызвавшее сообщение о награде от военной разведки, блогерка сначала отреагировала очень эмоционально и не подбирая слов.

“Я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, "эскортница" получила орден. А вы, все такие "правильные", не получили от этой жизни них*я”, — написала девушка у себя в сторож, но вскоре удалила это сообщение.

Напомним, cкандально известная блогерка Ксюша Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины.

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