Одна девушка вырвалась, другая кричала: в Винницкой области задержали сексуального злоумышленника

Как оказалось, у мужчины богатое криминальное прошлое.

Полицейские задержали 38-летнего мужчину за изнасилование и грабеж, который в вечернее время напал на двух девушек возрастом 13 и 14 лет на территории двух населенных пунктов Винницкого района.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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В полицию обратился отец 13-летней потерпевшей о том, что в вечернее время неизвестный зашел в его дом и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил действия сексуального характера в отношении его дочери. Девочке удалось вырваться и убежать.

Второе сообщение по спецлинии 102 поступило в тот же вечер из другого населенного пункта — заявитель сообщил, что его 14-летнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный.

Нападающий подъехал к ней на улице на велосипеде, сбил с ног и применил физическую силу. Ребенок начал кричать и звать на помощь. Крик девочки услышал местный житель и выбежал из своего дома, после чего нападающий убежал.

По описаниям злоумышленника, проведя розыскные мероприятия, полицейские задержали подозреваемого в совершении этих преступлений и поместили в изолятор временного содержания.

Как выяснилось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и грабеж и является обвиняемым в совершении в январе прошлого года изнасилования 19-летней девушки.

38-летнему задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица), что наказывается заключением до 7 лет и ч.2 ст.156 (развращение малолетнего лица), за что предусмотрено до 8 лет заключения.

Напомним, в Запорожской области 48-летний мужчина, работая тренером по спортивной акробатике, создавал порнографические фотоматериалы с участием несовершеннолетних девушек. А родителям тренер сказал, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие.

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