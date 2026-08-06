Одна итоговая работа будет решать все: почему учителя возмущены новыми правилами МОН

Учитель / © Credits

Реклама

С 2026/2027 учебного года для учащихся 1–9 классов будут введены новые общие критерии оценивания. Они заменят действовавшие с 2011 года правила.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки был обнародован на сайте Верховной Рады.

Реклама

Документ устанавливает единые принципы, виды, формы и шкалу оценивания. Ученики и их родители будут иметь право получить пояснения по поводу выставленного балла, а в случае несогласия — обжаловать результат.

Реклама

Оценивание должно основываться на справедливости, объективности, беспристрастности, независимости, недискриминации и академической честности.

Учителя должны учитывать не только знание теории, но и умение применять ее на практике, критически мыслить, сотрудничать, решать проблемы, а также осуществлять самооценку и взаимооценку.

Какие виды оценивания останутся

Новый приказ предусматривает четыре основных вида оценивания:

формировочное;

текущее;

итоговое – тематическое, семестровое и годовое;

государственная итоговая аттестация.

Также будут использоваться четыре шкалы: вербальная, уровневая, 12-балльная и дихотомическая — «зачтено» или «не зачтено».

Реклама

В 1-2 классах все результаты будут оцениваться словесно.

В 3–4 классах формировочное оценивание останется вербальным, текущее может быть вербальным или уровневым, а итоговое — уровневым.

В 5–12 классах формировочное оценивание может быть словесным, уровневым или балльным. Текущее и итоговое будут проводить по 12-балльной шкале.

На основе общих требований МОН каждая школа должна разработать свои критерии оценивания для отдельных предметов и образовательных отраслей, а затем обнародовать их на своем сайте.

Реклама

Новая система оценки. / © Скриншот

Почему учителя критикуют изменения

Директор винницкого лицея №9 Александр Козлов заявил, что новый подход может снизить значение ежедневной работы учащихся.

"Учащиеся быстро считывают новые правила игры: если ежедневный труд "ни на что не влияет", то зачем учиться в течение семестра? Можно три месяца бить баклуши, а потом с помощью шпаргалки или искусственного интеллекта "написать" одну итоговую работу. И наоборот: ребенок, который тяжело и честно работал ежедневно, но в день контрольной перенервничал из-за воздушной тревоги или блэкаута, получает низкий балл без права учитывать его предыдущий систематический прогресс", – пишет Козлов.

Он также раскритиковал необходимость создания отдельных школьных инструкций и призвал ввести простые и одинаковые правила.

Другие педагоги обратили внимание на то, что тематическое оценивание становится обязательным, а критерии в разных школах могут отличаться. По их мнению, единые требования должно разработать министерство.

Отменили ли "группы результатов"

Отдельного упоминания об отмене оценивания по группам результатов в новом документе нет. Поэтому часть учителей предположила, что от такого подхода отказались.

В то же время, учительница украинского языка Ольга Судиловская подчеркнула, что группы результатов остаются частью реформы Новой украинской школы и закреплены в государственных стандартах.

По ее словам, новый приказ только обновляет общие критерии оценивания, но не отменяет саму методику групп результатов.

Новости партнеров