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Одна итоговая работа будет решать все: почему учителя возмущены новыми правилами МОН
МОН обновило критерии оценивания школьников, которые не менялись с 2011 года. Новые правила вызвали дискуссии по поводу роли текущих оценок, обязательных тематических работ и групп результатов.
С 2026/2027 учебного года для учащихся 1–9 классов будут введены новые общие критерии оценивания. Они заменят действовавшие с 2011 года правила.
Соответствующий приказ Министерства образования и науки был обнародован на сайте Верховной Рады.
Документ устанавливает единые принципы, виды, формы и шкалу оценивания. Ученики и их родители будут иметь право получить пояснения по поводу выставленного балла, а в случае несогласия — обжаловать результат.
Оценивание должно основываться на справедливости, объективности, беспристрастности, независимости, недискриминации и академической честности.
Учителя должны учитывать не только знание теории, но и умение применять ее на практике, критически мыслить, сотрудничать, решать проблемы, а также осуществлять самооценку и взаимооценку.
Какие виды оценивания останутся
Новый приказ предусматривает четыре основных вида оценивания:
формировочное;
текущее;
итоговое – тематическое, семестровое и годовое;
государственная итоговая аттестация.
Также будут использоваться четыре шкалы: вербальная, уровневая, 12-балльная и дихотомическая — «зачтено» или «не зачтено».
В 1-2 классах все результаты будут оцениваться словесно.
В 3–4 классах формировочное оценивание останется вербальным, текущее может быть вербальным или уровневым, а итоговое — уровневым.
В 5–12 классах формировочное оценивание может быть словесным, уровневым или балльным. Текущее и итоговое будут проводить по 12-балльной шкале.
На основе общих требований МОН каждая школа должна разработать свои критерии оценивания для отдельных предметов и образовательных отраслей, а затем обнародовать их на своем сайте.
Почему учителя критикуют изменения
Директор винницкого лицея №9 Александр Козлов заявил, что новый подход может снизить значение ежедневной работы учащихся.
"Учащиеся быстро считывают новые правила игры: если ежедневный труд "ни на что не влияет", то зачем учиться в течение семестра? Можно три месяца бить баклуши, а потом с помощью шпаргалки или искусственного интеллекта "написать" одну итоговую работу. И наоборот: ребенок, который тяжело и честно работал ежедневно, но в день контрольной перенервничал из-за воздушной тревоги или блэкаута, получает низкий балл без права учитывать его предыдущий систематический прогресс", – пишет Козлов.
Он также раскритиковал необходимость создания отдельных школьных инструкций и призвал ввести простые и одинаковые правила.
Другие педагоги обратили внимание на то, что тематическое оценивание становится обязательным, а критерии в разных школах могут отличаться. По их мнению, единые требования должно разработать министерство.
Отменили ли "группы результатов"
Отдельного упоминания об отмене оценивания по группам результатов в новом документе нет. Поэтому часть учителей предположила, что от такого подхода отказались.
В то же время, учительница украинского языка Ольга Судиловская подчеркнула, что группы результатов остаются частью реформы Новой украинской школы и закреплены в государственных стандартах.
По ее словам, новый приказ только обновляет общие критерии оценивания, но не отменяет саму методику групп результатов.