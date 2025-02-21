Одна из депутатов фракции "Слуга народа" подала заявление о сложении мандата: подробности

Заявление должно быть рассмотрено Регламентным комитетом, после чего состоится голосование в Верховной Раде.

Нардепка от "Слуги народа" Ирина Кормышкина, которой в январе было объявлено подозрение Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, подала заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Депутат от слуг Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) подала заявление о сложении депутатских полномочий. Напомню, что она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — Кормышкина приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках", — отметил депутат.

Заявление должно быть рассмотрено Регламентным комитетом, после чего состоится голосование в Верховной Раде.

Напомним, 17 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующей народной депутатке.

В январе Кормышкина получила новое подозрение – в умышленном декларировании недостоверной информации.

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