Одна из крупнейших криптобирж мира предоставит Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи

Одна из крупнейших криптобирж мира предоставит Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи

Денежные средства пойдут на то, чтобы преодолеть гуманитарный кризис.

Одна из крупнейших криптобирж мира Binance предоставит Украине 10 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Как сообщили в Binance, эти средства пойдут на то, чтобы справиться с гуманитарным кризисом в стране. Также компания создала специальный фонд, куда можно пожертвовать средства, чтобы помочь Украине.

"Binance предоставит 10 миллионов долларов. Также Binance запустил Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях в Украине для предоставления экстренной помощи через крипто-краудфандинг", — говорится в сообщении.

#Binance is donating $10 million to help the humanitarian crisis in Ukraine



Этот фокус является обеспечение on-the-ground support через charity & collaboration. @BinanceBCF also launched Ukraine Emergency Relief Fund для обеспечения emergency relief через crypto crowdfunding. — Binance (@binance) 27 Feb. 2022

Отметим, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о выделении Украине срочной помощи в размере 110 млн. евро.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – 4300 человек,

танки – около 146,

боевые бронированные машины – около 706,

пушки – 49,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты — 27,

вертолеты — 26

Град – 4

автомобильная техника — 30

Корабли – 2.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: