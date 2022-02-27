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Одна из крупнейших криптобирж мира предоставит Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи

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Одна из крупнейших криптобирж мира предоставит Украине 10 млн долларов гуманитарной помощи

Binance предоставит Украине 10 миллионов долларов / Binance

Денежные средства пойдут на то, чтобы преодолеть гуманитарный кризис.

Одна из крупнейших криптобирж мира Binance предоставит Украине 10 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Как сообщили в Binance, эти средства пойдут на то, чтобы справиться с гуманитарным кризисом в стране. Также компания создала специальный фонд, куда можно пожертвовать средства, чтобы помочь Украине.

"Binance предоставит 10 миллионов долларов. Также Binance запустил Фонд помощи в чрезвычайных ситуациях в Украине для предоставления экстренной помощи через крипто-краудфандинг", — говорится в сообщении.

Отметим, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о выделении Украине срочной помощи в размере 110 млн. евро.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – 4300 человек,
  • танки – около 146,
  • боевые бронированные машины – около 706,
  • пушки – 49,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты — 27,
  • вертолеты — 26
  • Град – 4
  • автомобильная техника — 30
  • Корабли – 2.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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