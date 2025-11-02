- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Одна из областей обесточена из-за атак РФ
В результате обстрелов со стороны российских войск Донетчина оказалась без света.
В воскресенье, 2 ноября, Донецкая область полностью обесточена. Это произошло из-за атак РФ.
Об этом сообщает начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Как отметил чиновник, из-за вражеских ударов по инфраструктуре в сети начались аварийные отключения.
«Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено», — заверил Филашкин.
Информация будет обновляться.
Напомним, 31 октября в нескольких областях Украины из-за последствий атак РФ были обесточены.
«В результате дроновых атак на энергообъекты — к утру есть новые обесточения в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее употребить всех потребителей», — говорится в заявлении компании «Укрэнерго».