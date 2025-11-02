Одна из областей обесточена из-за атак РФ

Отключение света / © ТСН

В воскресенье, 2 ноября, Донецкая область полностью обесточена. Это произошло из-за атак РФ.

Об этом сообщает начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Как отметил чиновник, из-за вражеских ударов по инфраструктуре в сети начались аварийные отключения.

«Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено», — заверил Филашкин.

Информация будет обновляться.

Напомним, 31 октября в нескольких областях Украины из-за последствий атак РФ были обесточены.

«В результате дроновых атак на энергообъекты — к утру есть новые обесточения в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее употребить всех потребителей», — говорится в заявлении компании «Укрэнерго».