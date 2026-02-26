Одна из областей Украины идет под воду: заливает целые дворы и дома (фото)

Подтопление в Кировоградской области

В Кировоградской области из-за таяния снега есть подтопление. Пострадавшие дома и детский сад.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Кировоградской области.

По данным ГСЧС, за 25 февраля спасатели 17 раз выезжали для оказания помощи гражданам по откачке талой воды. Больше всего обращений зафиксировано в Головановском районе - 8, в Кропивницком районе - 5, в Новоукраинском - 4.

«Предпочтительно в помощи нуждались владельцы частных домовладений. Спасатели откачали воду из 14 придомовых территорий, одного подвального помещения, одной открытой территории и с территории одного заведения дошкольного образования», - говорится в сообщении.

В настоящее время работы по ликвидации последствий подтоплений продолжаются.

Ранее в Кировоградской области затопило убежище с более чем 200 собаками.

Напомним, в ГСЧС предупредили о возможном подтоплении из-за потепления в ряде регионов. В частности, речь идет о Кропивницком, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Там объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.