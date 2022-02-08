Одна из областей Украины, которая вчера перешла в "желтую" зону, снова стала "оранжевой": где ухудшилась COVID-ситуация

Одна из областей Украины, которая вчера перешла в "желтую" зону, снова стала "оранжевой": где ухудшилась COVID-ситуация

Сейчас в Украине три области находятся в "желтой" зоне.

В Украине по состоянию на 8 февраля из-за ситуации с COVID-19 одна из областей, которая только вчера перешла в "желтую" зону, стала снова "оранжевой". Согласно обновленным данным, две области находятся в "красной" зоне, еще 19 областей и Киев — в "оранжевой" зоне, три — в "желтой".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевым" на сегодняшний день является город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Днепропетровская область снова присоединилась к этому списку. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 20,2% при максимуме до 20%.

В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Кировоградская, Полтавская, Запорожская области находятся в "желтой" зоне.

Министерство здравоохранения Украины

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