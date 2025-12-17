Одна из громад в Одесской области будет без света до 26 декабря

Отключение света / © Pixabay

Арцизская громада в Одесской области полностью обесточена после ударов по энергетике. Света там не будет до 26 декабря.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Как известно, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру три дня назад. Тогда власти сообщили, что ожидать света в ближайшую неделю — не стоит. Сегодня ДТЭК обнародовал информацию о том, что сроки восстановления еще больше.

Отметим, что сейчас в Одесской области света ждут более 32 тысяч потребителей. Энергетики работают круглосуточно.

Ранее речь шла о ситуации со светом в Одесской области. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что за последние 4 суток энергетики восстановили техническую возможность вернуть электроснабжение 583,7 тысячи домов Одесской области. Также полностью питается вся критическая инфраструктура.

Повреждения энергосистемы в Одессе, к сожалению, существенны, поэтому подсоединить одновременно всех клиентов пока не представляется возможным.

«В настоящее время без напряжения временно остаются еще 32,3 тысячи потребителей. Специалисты ДТЭК Одесские электросети работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить свет во всех домах», — отметил Кипер.