"Одна из основ нашей крепости": Зеленский назвал главные мишени российских оккупантов

Зеленский заверил, что нашу землю и независимость никому не сломать и никому не отобрать.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что начинается неделя, которой украинцы ждут каждый год. Ведь это время главного праздника Украины – Дня Независимости.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении ночью 22 августа.

"Эту неделю оккупанты точно не ожидали такой... Они и представить не могли, что и сейчас, через полгода такой жестокой войны, мы будем на своей земле и в своей столице отмечать нашу независимость", — отметил президент.

Зеленский заверил, что нашу землю и нашу независимость никому не сломать и никому не отнять.

"И вы знаете, что это так. Каждый и каждая в Украине это чувствуют. 180 дней – почти полгода – абсолютное большинство наших людей не сомневается, что мы дойдем до победы Украины", – говорит глава государства.

По словам президента, украинцы сейчас объединены и уверены в себе больше всего за многие десятилетия. В этом – одна из основ нашей крепости и силы.

"А значит, это одна из главных мишеней для российских террористов. Они бьют по ощущениям украинцев, по ранам в душах наших людей так же, как и по нашим городам... Жестоко бьют, цинично. Но другим оружием. И не только пропагандой, не только ложью. Издевательство над людьми, над всеми, кому болезненное, сложнее всего, — это одно из страшных средств давления, которое для России стало обыденностью", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский подвел предварительные итоги полгода войны и сказал, что за победу еще предстоит сразиться.

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