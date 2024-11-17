"Одна из погибших была беременна": Ким рассказал детали циничного обстрела Николаева

Удар "Шахедами" по Николаеву унес жизни двух женщин. К сожалению, одна из них была беременна.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"У нас увеличилось количество пострадавших до 7. Две женщины, к сожалению, погибли. Одна из них была беременна...", - констатировал Ким.

Пока он добавил, ситуация контролируемая. Но последствия до сих пор ликвидируют.

Напомним, в Николаеве в ночь на 17 ноября прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников. Вражеские дроны попали в жилые дома. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв.

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