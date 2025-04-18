Одна из ракет разорвалась прямо над спальным районом: Зеленский про удар по Харькову

Удар по Харькову / © Владимир Зеленский

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В Харькове до сих пор продолжаются работы после российского удара крылатыми ракетами «Искандер», который оккупанты нанесли сегодня, в Страстную пятницу, 18 апреля.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях.

«Предварительно это были крылатые ракеты — „искандеры“. Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой», — сказал глава государства.

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© Владимир Зеленский

В результате удара повреждены обычные жилые дома, многие пострадавшие — более ста человек.

«Всем оказывается помощь. Совершенно разные люди: кто-то постарше, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России — для российских ракет», — отметил президент.

© Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что нужно быть «откровенной сволочью», чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу — в Страстную пятницу, накануне Пасхи.

«И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, по системе „Петриот“ и ракеты к ним, которые могут защитить от этого российского зла — от крылатых ракет, от баллистики, — мы обращаемся за защитой, которой заслуживает каждый народ. И не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то меньше. И это по-христиански — помочь. Особенно когда есть такая возможность помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя также уничтожает жизнь, как и другой», — сказал он.

© Владимир Зеленский

По мнению президента, Россия заслуживает, по меньшей мере, жестких санкций. Зеленский рассказал, что сегодня Украина расширила свои санкции еще почти на сотню субъектов — физических и юридических лиц, большинство из которых привлечено к производству в том числе таких ракет — «искандеров». Многие из этих субъектов российские, но есть также из Китая.

© Владимир Зеленский

Напомним, что в результате сегодняшней атаки по Харькову погиб один человек. Среди раненых восемь детей.