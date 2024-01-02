Одна из ракет упала на село в РФ во время атаки: журналист объяснил интересную деталь

Во время ракетной атаки на Украину, одна из ракет упала в селе Петропавловка Воронежской области РФ. В результате несколько домов уничтожены.

Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал этот случай.

От объясняет, что расстояние от границы с Украиной столь велико, что ни одна наша артиллерия туда добить не может.

"Просто для понимания. Село Петропавловка Воронежской области от подконтрольной территории Украины находится на расстоянии около 250 километров. Ни одна украинская артиллерия туда добить не может", — написал он.

Между тем, местные продолжают удивляться, что же на самом деле произошло в их селе.

"Поэтому Путин в буквальном смысле раз разбомбил Воронеж. Ну почти Воронеж", -

Напомним, что утром вторника, 2 января, Россия массированно атакует украинские города ракетами и беспилотниками. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Многие пострадавшие.

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