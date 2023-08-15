Одна из самых масштабных атак с начала войны: все, что известно о ночном обстреле врага 15 августа 2023 года

ТСН.ua собрал для вас хронику обстрелов за эту ночь в Украине.
По сообщениям мониторинговых каналов врагом сегодня ночью было применено:
- КРПБ Х-101/555 запущен Ту-95 с пусковых рубежей над Волгодонском;
- баллистические ракеты комплексов С-300;
- обширное применение средств радиоэлектронной борьбы.
"Враг пытался нанести удар по ряду стратегических военных объектов", — говорилось в сообщении.
В результате ночной атаки есть прилеты в нескольких украинских городах. В частности, досталось:
- Враг попал в одно из предприятий Днепра во время атаки. В 4:20 произошел прилет по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший.
- На Львовщине есть попадания после взрывов : пострадали частные дома. Много сбитых ракет, но есть попадания по Львову. Соответствующие службы все уже на выезде.
- В Луцке в результате атаки врага – попадание по одному из промышленных предприятий. Враг впервые за многие месяцы атаковал Луцк. Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется. Все экстренные службы работают на месте.
- Также есть информация об обстреле Запорожья. Однако пока неизвестно, были ли там прилеты. Город обстреляли из С-300.
- К тому же взрывы раздавались в Хмельницком. Там сработало ПВО. О последствиях атаки пока не сообщается.
Спасибо силам обороны, силам ПВО и авиации. Ждем дальнейших официальных сообщений от власти и военных.
Напомним, что ранее воздушная тревога охватила всю Украину.
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