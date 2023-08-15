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Одна из самых масштабных атак с начала войны: все, что известно о ночном обстреле врага 15 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4520
Время на прочтение
2 мин
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Одна из самых масштабных атак с начала войны: все, что известно о ночном обстреле врага 15 августа 2023 года

Собрали вместе все подробности мощной атаки врага / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua собрал для вас хронику обстрелов за эту ночь в Украине.

По сообщениям мониторинговых каналов врагом сегодня ночью было применено:

  • КРПБ Х-101/555 запущен Ту-95 с пусковых рубежей над Волгодонском;
  • баллистические ракеты комплексов С-300;
  • обширное применение средств радиоэлектронной борьбы.

"Враг пытался нанести удар по ряду стратегических военных объектов", — говорилось в сообщении.

В результате ночной атаки есть прилеты в нескольких украинских городах. В частности, досталось:

Спасибо силам обороны, силам ПВО и авиации. Ждем дальнейших официальных сообщений от власти и военных.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила всю Украину.

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Дата публикации
Просмотры
4520
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