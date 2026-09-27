«Одна из самых масштабных операций»: ВСУ доставили еду в оккупированные Олешки

ВСУ доставили продукты в Олешки

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Украинские военные с помощью дронов сбросили во временно оккупированные Олешки около 4000 килограммов продуктов на 100 локаций. В затруднительном положении в городе оказались около двух тысяч местных жителей, среди которых почти 50 детей. Гражданское население лишено доступа к пище, питьевой воде и электроснабжению, а россияне блокируют любые попытки людей покинуть захваченный город.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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ВСУ сбросили дронами еду людям в Олешках: подробности

Как отметил руководитель ОВА, ради поддержки гражданских, вынужденных выживать в условиях голода и того, что создала РФ в оккупации, ВСУ системно используют беспилотники, чтобы сбрасывать пищу.

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С марта поставки продуктов через Днепр дронами производятся в сотрудничестве с подразделением 11-й бригады Национальной гвардии Украины и военнослужащими 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен».

«Недавно удалось провести одну из самых масштабных подобных операций. Во взаимодействии с 30-м корпусом морской пехоты, тактической группой „Гром“, 34-й бригадой морской пехоты „Борисфен“, подразделением „Болгаричи“ 11-й бригады НГУ, 34-м полком Национальной гвардии и 79-м пограничным отрядом доставили около 4000 килограммов продуктов сразу на сто определенных локаций города», — рассказывает Прокудин.

В то же время россияне всячески препятствуют логистике украинских сил, ведь пытаются сбить дроны с грузами, воруют или перепродают еду, рассчитанную на детей и людей старшего возраста.

Кроме того, оккупанты применяют репрессии против местных жителей — за получение гуманитарных гражданских пакетов задерживают, бросают в подвалы, бьют и подвергают насилию.

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Глава области отметил, что искусственное создание голода и блокирование помощи являются военными преступлениями, которые не имеют срока давности, а все причастные понесут за это ответственность.

«Благодарю наших Защитников и Защитниц за эту рискованную работу, а партнеров — за предоставленное продовольствие. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы помочь жителям Олешек», — добавил Прокудин.

Дата публикации 14:42, 27.09.26 Количество просмотров 24 Гуманитарная помощь дронами для оккупированных Олешек

Россияне морят голодом людей в Олешках: что известно

Напомним, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области около 6 тысяч гражданских жителей оказались в полной блокаде. В городе нет электричества, газа, водоснабжения и работающих магазинов, дороги заминированы, а единственное районное учреждение здравоохранения функционирует всего несколько дней в неделю. Местные жители страдают от катастрофического голода и вынуждены варить сорняки, чтобы выжить.

По данным министра по делам общин, территорий и ВПЛ Виталия Безгина, в городе до сих пор находятся 47 детей (по другим данным — около 200), которые лишены доступа к обучению и лечению. Украина пытается поддерживать жителей с помощью беспилотников, которыми доставляют пищу, и поднимает вопрос этой гуманитарной катастрофы на международном уровне. Гуманитарный коридор потенциально может проходить только через оккупированную территорию.

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Город подвергается ежедневным обстрелам артиллерией, дронами и кассетными боеприпасами. Волонтеры ведут ежедневно пополняемые списки погибших — сейчас в них уже более 1200 человек. Люди гибнут от атак беспилотников и подрывов на минах, находясь на улице или при попытках достать продукты из соседних сел.

Оккупационные власти запрещают хоронить жертв обстрелов и насильственной смерти без заключения судмедэксперта, доступа к которому в городе нет, разрешая захоронение только тех, кто умер естественной смертью. Из-за этого запрета и как инструмент психологического давления тела месяцами лежат под открытым небом на улицах или складываются в морге без электричества.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Генассамблее ООН призвал международное сообщество оказать давление на РФ для допуска гуманитарных грузов. Со своей стороны Кремль признал критическую ситуацию и проблемы с поставкой продовольствия и лекарств в Олешках, но традиционно обвинил в этом украинскую сторону.

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