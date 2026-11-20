Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что 20 ноября Россия нанесла один из самых массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, выпустив в том числе ракеты с кассетными боеголовками. Враг применил подлую тактику обстрелов с паузами, чтобы усложнить работу спасателей и энергетиков.

Об этом глава государства написал в Сети.

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Детали о последствиях массированной атаки от Зеленского

Зеленский сообщил, что российские войска распределили атаку по многим городам и регионам Украины, а целями стали объекты гражданской инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность людей.

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«Энергетические объекты, логистика — мосты через Днепр, объекты железной дороги. Были удары в частности по подстанциям и энергетическим линиям, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в Евросоюзе. Повреждены и обычные жилые дома. К сожалению, есть погибшие», — говорится в заявлении президента.

Он отметил, что сейчас известно о гибели восьми человек в результате атаки. Еще около 30 человек получили ранения.

Зеленский сообщил, что восстановление энергетической и другой инфраструктуры уже продолжается во всех регионах, где это позволяет безопасность.

РФ била ракетами с кассетными боеголовками

«Россияне применяли и ракеты с кассетными боеголовками. Один из самых массированных ударов. Тактика удара была на этот раз особенно подлой — по несколько групп ракет с паузами в 20-30 минут, чтобы усложнить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Были погибшие фактически уже тогда, когда специалисты осматривали первые повреждения объектов и россияне наносили повторные удары», — проинформировал глава государства.

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Он добавил, что украинские военные сбили в общей сложности 79 крылатых ракет. Отдельно президент отметил работу украинской боевой авиации, в том числе истребителей F-16, «Мираж» и МиГ. В то же время Зеленский подчеркнул, что противодействие баллистическим ракетам остается значительно сложнее и зависит от поставок соответствующих ракет партнерами Украины.

Силы обороны поразили три вражеских пусковых установки баллистики

Президент также отметил военных, которые пытаются наявными средствами уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет.

«Этой ночью мы поразили три пусковых. Одна уничтожена, в отношении двух уточняем последствия поражения», — написал он в Сети.

По словам Зеленского, отдельные доклады по поводу последствий атаки и ситуации с восстановлением были представлены по Одессе и области, Киеву и области, Сумам, Харькову и области, Днепропетровщине, а также западным регионам Украины. По результатам определены сроки восстановления.

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Украине нужна ПВО

Президент подчеркнул, что Украина также ожидает четкой реакции международного сообщества на российскую атаку.

«Важно, чтобы были не только заявления партнеров о поддержке Украины и украинцев, но и выполнение конкретных договоренностей по ПВО», — указал он.

Глава государства заявил, что российский удар был демонстративным и произошел после, как он считает, слабых встреч президента РФ Владимира Путина в Китае и фактического провала его намерения «переделить» мир.

Зеленский также связал атаку со слабыми позициями российских войск на фронте в течение этого года. По его мнению, Москва пытается компенсировать свою военную и дипломатическую несостоятельность террором и ударами по гражданской жизни.

Президент поручил МИД Украины в течение дня связаться со всеми партнерами, которые уже начали готовить пакеты ПВО, чтобы ускорить их поставки. Отдельно Зеленский сообщил, что с министром обороны Украины обсудил коммуникацию с партнерами в США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3. Глава государства выразил надежду, что Пентагон обеспечит ожидаемые Украиной поставки.

Последствия атаки на Украину 20 ноября

В ночь на 20 ноября и утром россияне массированно ударили по Украине, применив более 490 воздушных целей — ракеты и дроны. Силы ПВО уничтожили или подавили 462 цели, зафиксированы попадания на 23 локациях.

В Киеве повреждены три моста через Днепр, объекты «Киевводоканала» и гражданская инфраструктура. Возникли перебои с водоснабжением, пять районов остались без электроэнергии. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. На Киевщине травмировались два человека, также повреждены жилые дома.

Во Львове российский удар унес жизни двух человек. Еще 10 пострадавших госпитализированы. Поврежден энергообъект, билетный терминал станции «Скнилів» и общежитие.

В Днепропетровской области под обстрелом оказались Желтые Воды и Кривой Рог. В Желтых Водах ранения получили пять человек. В Кривом Роге без света осталась часть абонентов, а также котельные и больницы.

В Харькове и области в результате атаки пострадали 10 человек. Повреждена больница.

В Одесской области из-за удара без электроэнергии остались более 41 тыс. потребителей.

В Винницкой и Житомирской областях зафиксированы повреждения зданий, есть раненые.

В Ивано-Франковске и Хмельницком сообщали о взрывах и работе ПВО.

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