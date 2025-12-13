- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 2 мин
Одна из самых массированных атак: в Одесской области есть "прилеты", разрушения и масштабные пожары (фото)
Российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре региона.
Сегодня, 13 декабря, Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак. В течение ночи и утром россияне массированно ударили по региону.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам чиновника, ночью произошло повреждение объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В отдельных районах области фиксируют перебои с электроснабжением. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания.
В ГСЧС добавили , что ночью спасатели обуздали масштабный пожар на гражданском судне. Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданское и пожарное авто
По данным спасателей, пострадали четыре человека.
ФОТО
Напомним, ночью и утром в Одесской области произошли взрывы. В течение ночи россияне атаковали Одессу и область ракетами и беспилотниками. В частности, утром фиксировали около полусотни дронов в Черном море и над самой Одесщиной.
На субботу, 13 декабря, в Одесской области отменили ряд поездов из-за ситуации безопасности. В частности, поезда, направлявшиеся к вокзалу в областном центре.