Одна из стран ЕС будет принимать беженцев из Украины по-новому: что изменится

Украинские беженцы / © Associated Press

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Швейцария рассматривает введение новых критериев для предоставления статуса защиты S украинцам, следуя примеру Норвегии. Согласно новому подходу, право на защиту получат только те, кто в последний раз проживал в регионах Украины, частично или полностью оккупированных Россией, или где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщило издание SRF.

Федеральный совет Швейцарии уже готовит соответствующее решение, которое имеет целью реализовать парламентский мандат. Как сообщил Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM), страна ориентируется на модель Норвегии, которая еще в прошлом году классифицировала регионы Украины как «безопасные» и «опасные». Согласно этой практике, к безопасным относятся центральные и западные области, тогда как опасными считаются восточные и южные.

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Швейцарская правоконсервативная партия (ШОП) поддерживает ограничения. Представитель ШОП Паскаль Шмид назвал подход правильным, хотя и раскритиковал медлительность правительства. В то же время Швейцарский совет по делам беженцев выступает против нововведений, указывая на нестабильную ситуацию с безопасностью в Украине и возможную дискриминацию между новоприбывшими и теми, кто уже находится в стране.

Ограничения не будут касаться тех, кто получил защиту ранее. Однако около трети украинских беженцев в Швейцарии, по данным SEM, приехали из регионов, которые впоследствии могут быть признаны безопасными. Что делать гражданам с этих территорий — остается открытым. Если им откажут в статусе защиты S, они смогут подать стандартное заявление на убежище. В случае отказа вопрос возвращения будет решаться в судебном порядке, и в отдельных случаях может быть предоставлено временное разрешение на пребывание.

Напомним, Financial Times отметило, что украинские беженцы интегрировались лучше, чем другие.

По словам директора Института демографии и социальных исследований, нет простого ответа, как вернуть украинских беженцев, которые выехали из-за полномасштабного вторжения России. Пока в Украине будет опасно, люди не будут возвращаться.

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В то же время ЕС начал обсуждение сценариев завершения временной защиты для украинцев. Среди вариантов — последнее продление на год, новый статус на 10 лет или постепенный выход из программы.