Одна из стран ЕС готовит жесткий контроль за автобусными перевозками из Украины: детали

Автовокзал Праги. / © ТСН

Правительство Чехии хочет изменить правила автобусного сообщения с Украиной. Прага планирует ввести строгий контроль за перевозчиками.

Об этом сообщил спикер Палаты депутатов Чехии и лидер партии SPD Томио Окамура, пишет УНИАН.

По его словам, власти создали специальную рабочую группу, которая пересмотрит условия перевозок и внедрит жесткий надзор за пассажирскими маршрутами.

«Мы ужесточим условия и контроль за перевозкой из Украины. Наказание украинцев за злоупотребление льготами продолжается. Мы готовимся усилить закон о проживании иностранцев в Чехии», — говорится в его сообщении.

В частности, Окамура предъявил ряд серьезных обвинений в адрес перевозчиков. Мол, транспортные операторы уклоняются от уплаты налогов, а багаж пассажиров не проходит должного контроля.

Политик призвал усилить надзор за маршрутками. По его словам, часть рынка работает «вчерную» и используется для контрабанды незаконных товаров. В частности, оружия и других военных товаров, игнорируя законодательство и нормы безопасности.

Презентация проекта на коалиционном совете запланирована на май, после чего документ будет передан на рассмотрение правительства, отметил Окамура.

Скандальные заявления

Ранее Томио Окамура заявил, что в Чехии хотят прекратить помощь Украине и беженцам. Также он выступает за прекращение всех программ поддержки, в частности военной, финансовой и гуманитарной.

В новогоднем обращении он назвал войну в Украине «бессмысленной», а украинские власти — «хунтой Зеленского», которая якобы разворовывает средства. Политик выступил за выход Чехии из-под влияния Брюсселя, раскритиковал западное оружие как неэффективное и поддержал возврат к российскому газу.