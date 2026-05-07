Одна из стран ЕС ввела более строгие требования для выдачи паспортов украинцам: что известно

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал поправки в миграционное законодательство. Он ужесточит правила натурализации граждан третьих стран. В том числе и украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе португальского лидера.

Отмечается, что теперь граждане Украины должны прожить в стране вдвое дольше, чтобы подаваться на гражданство. В то же время, Сегуру призвал правительство не допустить, чтобы медлительность государственных органов влияла на отсчет сроков для получения гражданства.

Впрочем, отмечают в администрации президента, более строгие критерии не препятствуют гуманитарной защите и интеграции детей, рожденных от иностранцев в Португалии, и, в частности, не влияет на доступ к здравоохранению и образованию.

«Президент подчеркивает важность обеспечения того, чтобы находящиеся на рассмотрении дела на практике не испытывали негативного влияния от законодательных изменений. Иначе это нарушит доверие государству как внутри страны, так и за ее пределами», — заявили в Сегуру.

Португальское законодательство о гражданстве

Парламент Португалии поддержал Закон о национальности в начале апреля 2026 года. Поправки предполагают ужесточение внимания к юридической истории во время проживания в стране. В частности:

Самое значительное изменение состоит в продлении минимального срока проживания, необходимого для подачи заявки на португальское гражданство:

для большинства иностранных граждан: требуемый срок законного проживания удвоен от пяти до десяти лет;

для граждан стран Сообщества португаловных стран (CPLP), в частности Бразилии, и граждан Европейского Союза: требование о проживании увеличено от пяти до семи лет.

Отмечается, что отсчет будет начинаться с момента получения ВНЖ, а не с момента подачи документов, как раньше;

Кроме того, отменяется автоматическое предоставление гражданства детям иностранцев, рожденным на территории Португалии. Ранее ребенка можно было зарегистрировать в качестве португальца, если один из родителей проживал в стране на законных основаниях в течение как минимум одного года. Теперь один из родителей должен проживать в стране на законных основаниях в течение как минимум пяти лет.

