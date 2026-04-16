Одна из стран ЕС выплатит украинцам до 42 тыс. грн: кто может получить деньги

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

В апреле 2026 года неправительственная гуманитарная организация «Acted» из Франции предоставит жителям некоторых населенных пунктов прифронтовой Сумской области финансовую помощь. Получить средства могут уязвимые категории населения.

Об этом стало известно из объявления одной из громад.

Кто из украинцев сможет оформить помощь

Французская организация весной работает в Сумской области. Она оказывает финансовую помощь гражданам в поддержку хозяйственной деятельности во время войны. В частности, обратиться за выплатами могут жители Николаевской поселковой громады — из населенных пунктов Николаевка, Аркавское, Бутовщина, Веселое, Гостеприимное, Желобок, Звездное, Калиновка, Пащенково, Стрельцово, Самара, Слобожанское и Сушилино.

Реклама

Принять участие в грантовой программе по поддержанию хозяйственной деятельности могут уязвимые категории:

переселенцы с территории активных боевых действий;

граждане, пострадавшие от войны (разрушенное жилье/хозяйство/потеря работы/дохода/средств производства);

семьи с тремя и более детьми младше 18 лет;

домохозяйства с детьми младше двух лет;

семьи с беременными женщинами;

безработные предпенсионного возраста (от 50 лет);

домохозяйства с лицами с инвалидностью;

семьи с гражданами с тяжелыми болезнями;

пожилые люди (от 60 лет);

домохозяйства, возглавляемые женщинами;

семьи, возглавляемые родителями-одиночками.

В рамках программы жители прифронтовых населенных пунктов могут получить гранты в размере от 29 тыс. до 42 тыс. грн.

В то же время, запрещено отдельно подаваться и претендовать на получение помощи одновременно лицам, которые находятся между собой в родстве и проживают одной семьей.

«Также сообщаем, что домохозяйства, которые в 2025 году получили материальную помощь от Красного Креста, данную помощь не получат!», — добавили организаторы.

Реклама

